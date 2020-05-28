2020-05-27T23:47:29+03:00
Общество

"Мы очень устали, помогите нам": Главврач из Тольятти попросил горожан надеть маски и отойти друг от друга

Николай Ренц рассказал о том, как врачи работают круглые сутки и как их расстраивает, что они видят вокруг
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи признаются, что очень усталиВрачи признаются, что очень усталиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц записал еще одно видео с ответами на самые горячие вопросы горожан о коронавирусной инфекции. В финале он обратился ко всем жителям с просьбой - быть немного ответственнее и ради себя, и ради врачей.

- Мы работаем без выходных сейчас, и медики, и административный персонал. Я еду в воскресенье на работу и вижу как много.... много нас. Весна, солнце, на улицах очень много людей, все активно общаются, никаких масок, все обнимаются. Мне жутко, - посетовал заслуженный врач.

Он попросил всех, кто больше не может сидеть дома, надевать маски, отходить друг от друга на расстояние два метра, заходить в магазин в перчатках.

- Нам не нужна лишняя работа, мы очень устали. Медицинские сестры, младший персонал, врачи - все хотят, чтобы это скорее закончилось. Никакие доплаты не заставят нас желать, чтобы это было дольше. Мы будем только рады, если у нас будет меньше работы. Услышьте нас, помогите нам и в итоге себе, - призвал Николай Ренц.

Напомним, что ранее главврач рассказывал, в чем коварство коронавируса. А еще поведал, сколько людей могут - по его оценкам - болеть коронавирусом и даже не знать об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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