2020-05-28T10:42:51+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса скончался еще один человек

Общее число погибших от инфекции достигло 18 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 2437 заболевших COVID-19Всего в регионе 2437 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 28 мая, изменилось число жертв от коронавируса в Самарской области. За прошедшие сутки скончался еще один пациент, а общее число заболевших выросло до 2437.

– Таким образом, спасти не удалось 18 жителей региона. Они скончались от коронавируса, имея при этом сопутствующие заболевания. Всего на стационарном и амбулаторном лечении находятся 1590 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

От новой инфекции удалось выздороветь 829 жителям региона. Они были выписаны из лечебных учреждений с соответствующими рекомендациями. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции, масочный режим, а также социально дистанцирование. Ограничительные меры продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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