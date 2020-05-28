Жертвой коронавируса в Самарской области стала 31-летняя девушка
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новой жертве инфекции в регионе. Напомним, сегодня, 28 мая, число погибших от COVID-19 в губернии достигло 18 человек.
– Спасти не удалось 31-летнюю женщину. Она страдала сопутствующим заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе 2437 заболевших коронавирусом, – говорится в сообщении.
Отметим, что 829 человек выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 1590 человек. Также продолжают действовать ограничительные меры, в том числе режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU