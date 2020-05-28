Жертвой коронавируса в Самарской области стала 31-летняя девушка

28 Май 2020 2020-05-28T13:30:24+03:00

На лечении в области остаются 1590 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новой жертве инфекции в регионе. Напомним, сегодня, 28 мая, число погибших от COVID-19 в губернии достигло 18 человек.

– Спасти не удалось 31-летнюю женщину. Она страдала сопутствующим заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе 2437 заболевших коронавирусом, – говорится в сообщении.

Отметим, что 829 человек выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении в области остаются 1590 человек. Также продолжают действовать ограничительные меры, в том числе режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU