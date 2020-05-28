2020-05-28T10:38:13+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев

По данным на 28 мая 2020 года в Самарской области выявили 97 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки в России появилось 8371 заболевших коронавирусомЗа сутки в России появилось 8371 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 28 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 97 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2437 человек. 829 из них выздоровел,18 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8371 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 2054 жителей, в Московской области – 774. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 383 и 268 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 379051 человек, 150993 пациентов выздоровели (8785 за прошедший день), 4142 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 174 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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