Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 28 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 97 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2437 человек. 829 из них выздоровел,18 – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8371 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 2054 жителей, в Московской области – 774. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 383 и 268 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 379051 человек, 150993 пациентов выздоровели (8785 за прошедший день), 4142 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 174 человек. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU