Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 97 человек в Самарской области

28 Май 2020 2020-05-28T13:28:03+03:00

Выяснили, где и как заболели коронавирусом новые 97 пациентов из Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал подробности заболевания новых 97 пациентов в регионе. Напомним, по данным на сегодня, 28 мая, общее число зараженных достигло 2437 человек.

– 94,3% заболевших приходится на города – Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный. 5,7% – сельские жители из Безенчукского, Борского, Волжского и Ставропольских районов, – говорится в сообщении.

44 человека ранее контактировали с уже заболевшими людьми. 26 таких жителей в Сызрани, 16 – в Самаре. Еще по одному в Борском и Волжском районах. У 53 человек обнаружен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

Напомним, 829 жителей региона. у которых ранее нашли COVID-19, уже выздоровели, 18 человек, к сожалению, скончались. Последний случай гибели пациента с коронавирусом был зафиксирован 28 мая.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU