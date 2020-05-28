В Сызрани выявлена вспышка заболевания коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T13:29:21+03:00

Всего за сутки в регионе прибавилось 97 пациентов с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки там выявили 26 человек, которые ранее контактировали с заболевшими

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в Сызрани выявлен очаг заболеваемости новой инфекцией.

– 26 человек заболели, контактируя с уже заболевшими людьми. 16 таких человек появилось в Самаре. Всего за прошедший день в Самарской области появилось 97 новых зараженных коронавирусом, – говорится в сообщении.

Общее число заболевших в регионе достигло 2437 случаев. 829 человек из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 18 скончались. Последняя жертва – 31 летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU