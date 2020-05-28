В Сызрани выявлена вспышка заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в Сызрани выявлен очаг заболеваемости новой инфекцией.
– 26 человек заболели, контактируя с уже заболевшими людьми. 16 таких человек появилось в Самаре. Всего за прошедший день в Самарской области появилось 97 новых зараженных коронавирусом, – говорится в сообщении.
Общее число заболевших в регионе достигло 2437 случаев. 829 человек из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 18 скончались. Последняя жертва – 31 летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU