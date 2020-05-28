2020-05-28T20:23:30+03:00
Коронавирус Covid-19

"Нулевым пациентом" с коронавирусом в Самарской области стал житель Тольятти

Так сотрудники Роспотребнадзора называют первого заболевшего, от которого инфекция пошла дальше
Александра БУДАЕВА
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Впервые коронавирус выявили в марте у жителя ТольяттиВпервые коронавирус выявили в марте у жителя ТольяттиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжается режим самоизоляции, который ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако откуда у нас взялась заморская зараза?

Оказывается, еще в марте в Тольятти из Испании вернулся 22-летний парень. Он общался с друзьями и родственниками, ходил на работу - впоследствии COVID-19 подтвердился у 4 человек из круга его контактов.

Как рассказывала ранее лава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова в эфире радио "КП-Самара", произошло все это 16 марта, тогда в области еще не был введен такой строгий контроль за въезжающими на территорию региона.

Первого заболевшего, который начал распространять инфекцию, специалисты традиционно называют "нулевым пациентом". Для Самары таким стал молодой мужчина, который вернулся из Португалии. Правда, он оказался более сознательным, чем его "собрат по несчастью" из Тольятти, и старался ни с кем не контактировать.

Далее пошло по нарастающей: коронавирус обнаружили у жителей Самары и Тольятти, которые оба вернулись из Франции, но никак между собой связаны не были. Потом COVID-19 подтвердился у сотрудницы полиции, которая прилетела в Самару из Таиланда, а позже - у женщины, которая только-только вернулась из круиза по Европе.

Первым заболевшим ребенком, как ни странно, стала девочка, которая, по словам родителей, и сама за границу не ездила, и с туристами не контактировала - где она подхватила заразу, до сих пор не ясно. Об этом случае известно стало 27 марта.

После этого в регион вернулась последняя "порция" туристов из-за рубежа, а все последующие заболевшие "привозили" болезнь из столицы и других регионов страны.

Напомним, c начала пандемии в Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, из них 97 - за прошедшие сутки.

В России с начала марта COVID-19 заболели 379 051 человек, из них за сутки - 8371 человек. Согласно официальным данным, "нулевым пациентом" для нашей страны стал мужчина, который вернулся из отпуска в Испании и вскоре заразил коронавирусом своих престарелых родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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