Откуда завезли коронавирус в Самару и Самарскую область

В России нашли «нулевого пациента» с коронавирусом: это 40-летний мужчина, вернувшийся из Милана. Он, к сожалению, заразил пожилых родителей, отца при этом пришлось подключать к ИВЛ. «КП-Самара» выяснила, как обстояли дела в нашем регионе и откуда привезли коронавирус в Самарскую область.

О первых заболевших коронавирусом в Самарской области стало известно 16 марта. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказала глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова. Первым коронавирус в Самарскую область привез 22-летний житель Тольятти. Он был в туристической поездке в Испании. После возвращения не соблюдал режим самоизоляции: тогда ситуация только начинала развиваться, строгого контроля не было. К сожалению, он был очень активен, заразил двоих коллег, своего отца и еще одного родственника, оба работали на АВАТОВАЗе.

- Этого молодого человека можно назвать «нулевым пациентом», так как он своим приездом начал распространять очаг инфекции в городе. Но при этом нам, можно сказать, повезло, потому что штамм оказался не слишком контагиозным, или же здоровье и иммунитет окружающих его людей оказались выше, чем можно было ожидать. Даже сотрудники завода, которые были на карантине, в итоге показали отрицательные анализы, - рассказал журналисту «КП-Самара» один из врачей-инфекционистов региона.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

В Самару же первым коронавирус привез мужчина из Португалии. Затем он рассказывал, что после возвращения из отпуска сразу самоизолировался, так как переживал за пожилого отца. В итоге ему удалось никого не заразить. Точно возраст мужчины не известен, но ему от 25 до 35 лет.

Следующего зараженного коронавирусом нашли в Самаре - 45-летний мужчина вернулся из Франции, он тоже оказался довольно ответственным человеком и не заразил других людей. В то же время коронавирус нашли у еще одного путешественника из Тольятти, он тоже вернулся из Франции, связи между ними не выявлено.

После этого появилась информация о заболевшей туристке, которая была в Таиланде, она оказалась сотрудницей полиции. Контактные лица также не заразились. Еще одна заболевшая - туристка, которая совершала круиз по Европе.

После этого 27 марта стало известно о том, что коронавирусом заболела маленькая девочка. Родители уверены, что малышка не общалась ни с кем, кто вернулся бы из-за границы.

Среди стран, откуда вернулись зараженные коронавирусом туристы: Австрия, Таиланд, Италия, Франция, Испания, Португалия, Турция и ОАЭ.

Уже в апреле появилась информация о том, что заболела коронавирусом женщина, которая, вероятно, вернулась из столицы. Более того, выявлять коронавирусных больных стали из числа тяжелых больных с ОРВИ и пациентов с тяжелой формой пневмонии. После этого врачи-инфекционисты отметили, что вирус уже на самарской земле. Именно поэтому стоит быть максимально осторожными, соблюдать режим самоизоляции и следовать строгим санитарным правилам.

Откуда бы не завезли коронавирус в Самарскую область в середине марта, сейчас рискуют уже все жители, даже те, кто никуда не выезжает.

Известно, что среди зараженных коронавирусом в Самарской области двое детей. Они уже пролечились и отправились домой. Всего же выздоровели и выписались из больниц 14 человек.

Напомним, что сегодня анализы уже делают полностью в Самаре - их не нужно отправлять в Москву и другие регионы на подтверждение. Власти надеются, что это позволит проверять больше человек и в итоге действовать, опережая инфекцию и не позволяя разрастаться очагам заражения.