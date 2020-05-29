Стало известно, почему дело экс-главы самарской почты Артура Игрушкина суд возвратил в ФСБ

29 Май 2020 2020-05-29T12:21:48+03:00

Расследование длилось более 2 лет, но его завершение пока нельзя назвать удачным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователь так и не смог определиться, сколько преступлений вменяется Игрушкину

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В Самаре суд так и не приступил к рассмотрению громкого уголовного дела в отношении бывшего главы подразделения «Почты России» Артура Игрушкина. Напомним, в 2017 году его подчиненные пожаловались, что их используют как рабов и заставляют строить Игрушкину дом в Малой Царевщине. Ситуацией заинтересовались сотрудники УФСБ России по Самарской области, они возбудили уголовное дело, Игрушкина уволили с работы.

В этом году следствие, наконец, было завершено, и дело направили в Самарский районный суд. Но там рассматривать его не стали и вернули все материалы сначала в прокуратуру, а после - в ФСБ. Как пояснил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Игрушкина Андрей Карномазов, это было связано с неустранимыми противоречиями и недостатками. Самым большим недостатком этого дела оказалась недосказанность: обвиняют ли Игрушкина в одном или в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

- В установочной части постановления о привлечении Игрушкина в качестве обвиняемого следователь описывает два эпизода, а в резолютивной части пишет лишь об одном, - рассказали «Комсомолке» в Самарском районном суде.

Техническая ошибка? Опечатка? Невнимательность? Суд посчитал, что нельзя рассматривать уголовное дело, если изначально обвинение прописано невнятно. Поэтому постановил вернуть уголовное дело Артура Игрушкина прокурору Самарской области для устранения недостатков обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU