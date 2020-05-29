Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 48 человек в Самарской области

29 Май 2020 2020-05-29T12:35:04+03:00

Узнали, где и как заразились коронавирусом 48 новых пациентов в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заразились 48 новых пациентов, которые были выявлены на сегодня, 29 мая. Всего в регионе 2485 заболевших COVID-19, 892 выздоровели и были выписаны, еще 20 – скончались. Последними жертвами стали двое мужчин.

– 90,9% заболевших приходится на города – Самару, Тольятти, Сызрань. Оставшиеся 9,1% инфицированных выявлены в Волжском, Ставропольском и Шигонском районах. Трое ранее контактировали с уже заболевшими – 2 в Тольятти и один в Ставропольском районе, – говорится в сообщении.

Еще у 45 человек обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Отмечается, что четверо из числа заболевших прибыли в Самарскую область из других субъектов России. Речь идет о Санкт-Петербурге, Саратовской, Астраханской и Кировской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU