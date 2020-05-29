2020-05-29T12:39:03+03:00
Общество

Жертвами коронавируса в Самарской области стали двое мужчин

Погибшим от инфекции было 62 и 64 года
Владислав КИРСАНОВ
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Число погибших достигло 20 человекЧисло погибших достигло 20 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 29 мая, в Самарской области выросло число умерших от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день от заражения скончались 20 человек. У всех были сопутствующие заболевания. За время пандемии в регионе выявлено 2485 заболевших COVID-19. 892 из них выздоровели и вылечились.

– За минувшие сутки не удалось спасти еще двоих пациентов. Оба мужчины. Одному из них было 62 года, он страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второму – было 64, у него были заболевания сердечно-сосудистой системы, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Напомним, что сегодня в регионе выявили еще 48 заболевших. Уже известно, где и как они заразились коронавирусом.

В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Самарцев просят соблюдать масочный режим, режим самоизоляции и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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