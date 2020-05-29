2020-05-29T13:15:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, на карантине придется сидеть месяц

Областной минздрав заявил, что, когда Лукашовы вернутся из обсерватора домой, им еще 2 недели придется соблюдать режим самоизоляции
Александра БУДАЕВА
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Семье уже пришлось пережить немало, но их злоключения еще не законченыСемье уже пришлось пережить немало, но их злоключения еще не законченыФото: Личный архив героя публикации
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Областной минздрав рассказал корреспондентам «КП-Самара» о мерах поддержки, которые регион может предоставить семье с ребенком-инвалидом, застрявшей в Мытищах из-за коронавируса.

Напомним, в семье Лукашовых двое детей: младенец и шестилетний Сережа. У Сережи из-за тяжелых родов несколько серьезных диагнозов, в том числе эпилепсия и ДЦП. В декабре прошлого года семья поехала в Киргизию на курс реабилитации для Сережи и чтобы навестить родственников. Из-за пандемии коронавируса границы в марте закрыли, и они остались заперты в чужой стране. Добраться до родины им удалось лишь в мае, к тому моменту лекарства, которые поддерживают состояние Сережи, оказались на исходе, его родители просили помощи, обрывали телефоны компетентных органов, обращались в СМИ.

- После получения информации о прибытии ребенка в Московскую область наши сотрудники связались с представителями Мытищинской городской клинической больницы, с ними удалось договориться о доставке необходимых лекарств в случае необходимости. Но при телефонном разговоре с отцом выяснилось, что потребности в лекарственных препаратах нет, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в министерстве здравоохранения Самарской области.

Действительно, после публикации в «Комсомолке» на сообщение о чужой беде мгновенно среагировали родители тяжелобольных детей, и уже на следующий день обычные люди и благотворительные фонды привезли Лукашовым все необходимое.

Мы просили самарские власти также рассказать, как же теперь семье с ребенком-инвалидом добираться до дома и нельзя ли было изначально избежать карантина в Подмосковье - то есть довести семью до их частного дома в Тольятти и там уже организовать им самоизоляцию. Часть вопросов так и осталась без ответа. Зато власти пообещали дополнительные дни карантина семье Лукашовых:

- По прибытию на территорию Самарской области из других субъектов РФ в соответствии с постановлением губернатора граждане обязаны пройти 14-дневный карантин (самоизоляцию), - отрапортовали сотрудники областного минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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