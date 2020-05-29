Коронавирус в Самарскую область привезли из четырех регионов России

29 Май 2020 2020-05-29T13:43:47+03:00

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Сегодня, 29 мая, стало известно, что из 48 новых заболевших коронавирусом, четверо приехали из других субъектов России. Напомним, всего в Самарской области 2485 заболевших коронавирусом.

– Четыре человека прибыли из других регионов. Из Санкт-Петербурга, Саратовской, Астраханской и Кировской областей. Все они помещены на лечение, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

892 человека выздоровели и вылечились, еще 20 – скончались. На амбулаторном и стационарном лечении в Самарской области находятся 1573 пациента. Ранее стало известно, что число тестов на коронавирус в регионе превысило 150 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU