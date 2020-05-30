Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 30 мая 2020 года: за сутки выявлены 42 заболевших

30 Май 2020 2020-05-30T10:41:28+03:00

По данным на 30 мая 2020 года в Самарской области выявили 42 новых случая заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 30 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 42 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2527 человек. 948 из них выздоровели, 20 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8952 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 2367 жителей, в Московской области – 735. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 365 и 289 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 396575 человек, 167469 пациентов выздоровели (8212 за прошедший день), 4555 больных умерли. За последний день от инфекции скончался 181 человек.

Напомним, режим самоизоляции в Самарской области продлили еще на нееделю, до 7 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU