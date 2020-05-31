От коронавируса в Самарской области вылечилось еще 77 человек

31 Май 2020 2020-05-31T13:29:05+03:00

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В Самарской области из больниц выписалось еще 77 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Такие данные приводятся в статистике на портале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ Всего за сутки 31 мая по стране больничные койки покинуло 4414 человек.

Общее количество победивших коронавирус жителей региона уже перевалил за тысячу и составило 1102 человека. Это почти половина всех заразившихся – их число на 31 мая 2020 года составляет 2612 человек. А вот 20 человек, к сожалению, врачам спаси не удалось, и они скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU