В Самарской области зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T13:28:31+03:00

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В Самарской области зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Как сообщает оперативных штаб региона, за 31 мая обнаружено 85 новых заболевших. Это в два раза больше, чем было выявлено накануне – 30 мая медики обнаружили лишь 42 новых больных. Общее число заболевших составило 2612 человек.

Число выписавшихся на 31 мая меньше, чем вновь инфицированных – 31 мая коронавирусные госпитали покинули 77 победивших коварную инфекцию пациентов.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры – их продлили до 7 июня. В транспорте и общественных местах нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Кроме того, не работают рестораны, кафе и другие заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU