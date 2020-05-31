В Самарской области зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом
В Самарской области зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Как сообщает оперативных штаб региона, за 31 мая обнаружено 85 новых заболевших. Это в два раза больше, чем было выявлено накануне – 30 мая медики обнаружили лишь 42 новых больных. Общее число заболевших составило 2612 человек.
Число выписавшихся на 31 мая меньше, чем вновь инфицированных – 31 мая коронавирусные госпитали покинули 77 победивших коварную инфекцию пациентов.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры – их продлили до 7 июня. В транспорте и общественных местах нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Кроме того, не работают рестораны, кафе и другие заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU