В Сызрани снова зарегистрировали вспышку коронавируса 31 мая

31 Май 2020 2020-05-31T14:05:31+03:00

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Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Сызрани 31 мая. За день COVID-19 был обнаружен у 35 человек. Это самый большой показатель в регионе, где за сутки выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, показатель заболеваемости коронавирусом в Сызрани превышает средний по региону в два раза. Власти винят в этом вахтовиков, которые могли привезти в город заразу, вернувшись с мест работы домой. Глава города Николай Лядин уже ужесточил действующие ограничения – в городе жесткий масочный режим, закрыты парикмахерские и салоны красоты площадью менее 400 квадратных метров. Также Николай Лядин уже попросил губернатора прислать в город войска, чтобы они оказали содействие в дезинфекции общественных пространств.

Общее число заболевших в Самарской области на 31 мая – 2612 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU