2020-05-31T15:11:06+03:00
Общество

В Самарской области разрешили охоту, рыбалку и тренировки спортсменам

Остальные коронавирусные ограничения продлили до 8 июня
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Самарцам разрешили рыбачить, охотиться и заниматься спортомСамарцам разрешили рыбачить, охотиться и заниматься спортомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области жителям региона разрешили охотиться и ловить рыбу. Такие послабления режима самоизоляции из-за коронавируса содержатся в опубликованном постановлении, которое 31 мая подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона разрешил возобновить спортивные тренировки. Правда, пока это послабление касается только профессиональных спортсменов. А вот спортсменам-любителям все же придется немного подождать.

Также Дмитрий Азаров поручил обеспечить возобновление навигации для маломерных судов – лодкам и катерам при плавании также придется соблюдать все установленные ограничения. Проконтролировать выполнение этого условия должны будут в ГИМС.

Все остальные ограничительные меры из-за коронавируса в регионе продлили до 8 июня. Сейчас количество заболевших в Самарской области достигло 2612 человек, правда более полутора тысяч из них уже выздоровели и выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько пассажиров проверили тепловизорами в аэропорту Курумоч за месяц
Поругались с родителями и рванули в Самару: полиция рассказала, где нашли пропавших сестер-подростков
12-летняя девочка утонула в реке под Самарой
На Стромиловском шоссе водитель легковушки на огромной скорости врезался в бордюр и погиб
Стало известно, где и как заразились коронавирусом новые 85 жителей Самарской области 31 мая
В Самарской области разрешили охоту, рыбалку и тренировки спортсменам
В Самарской области пропали сестры-подростки
В Сызрани снова зарегистрировали вспышку коронавируса 31 мая
Из-за упавшего на дорогу дерева в Куйбышевском районе автобусы пустили в объезд
В Самарской области зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом
Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в Сергиевском районе
От коронавируса в Самарской области вылечилось еще 77 человек