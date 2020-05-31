В Самарской области разрешили охоту, рыбалку и тренировки спортсменам

31 Май 2020 2020-05-31T15:11:06+03:00

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В Самарской области жителям региона разрешили охотиться и ловить рыбу. Такие послабления режима самоизоляции из-за коронавируса содержатся в опубликованном постановлении, которое 31 мая подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона разрешил возобновить спортивные тренировки. Правда, пока это послабление касается только профессиональных спортсменов. А вот спортсменам-любителям все же придется немного подождать.

Также Дмитрий Азаров поручил обеспечить возобновление навигации для маломерных судов – лодкам и катерам при плавании также придется соблюдать все установленные ограничения. Проконтролировать выполнение этого условия должны будут в ГИМС.

Все остальные ограничительные меры из-за коронавируса в регионе продлили до 8 июня. Сейчас количество заболевших в Самарской области достигло 2612 человек, правда более полутора тысяч из них уже выздоровели и выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU