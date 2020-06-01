Электробус вернется на дороги Самары во второй половине дня

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:46:59+03:00

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Представители Трамвайно-троллейбусного управления Самары рассказали, что 108-й маршрут, по которому в городе ходит электробус, вернется на дороги города во второй половине понедельника, 1 июня.

–Была выявлена техническая неисправность. Но сейчас она устранена. Электробус починили и он возвращается на маршрут и будет ходить согласно расписанию, – сообщили в ТТУ.

Отметим, электробус ходит по маршруту «Губернский рынок – Южный город». В середине мая транспорт переставал работать из-за окончания срока опытной эксплуатации. Позже он был продлен, а электробус вернулся на улицы Самары. В сутки он выполняет по шесть рейсов. При этом о дальнейшей покупке такого вида транспорта речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU