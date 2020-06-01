Коронавирус в Самаре, последние новости на 1 июня 2020 года: двукратный рост заболеваемости и разрешение рыбачить

Собрали для вас все актуальные новости про коронавирус в Самаре на 1 июня 2020 года. Есть кое-что интересное.

Скачок заболеваемости

К сожалению, заболеваемость COVID-19 снова выросла. За минувшие сутки медики обнаружили 85 новых заболевших. Это в два раза больше, чем накануне (42 человека) – тревожный сигнал. При этом выздоровевших, напротив, оказалось в два раза меньше, чем днем ранее – стены больниц покинули 17 пациентов, еще 18 успешно победили коронавирус дома под присмотром врачей.

По-прежнему не радует ситуация в Сызрани – здесь больше всего новых заболевших (+35) и самый высокий коэффициент заболеваемости. 31 новый коронавирусный пациент появился у медиков в Самаре. А вот в Тольятти нашли всего 8 новых больных.

В общей сложности число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Самарской области достигло 2612 человек. 1060 из них выздоровели и вернулись к обычной жизни. 20 пациентов с коронавирусом, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались.

Ограничения продлили, но не для всех

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области не радует, поэтому режим самоизоляции и связанные с ним ограничения вполне ожидаемо продлили до 8 июня. Такое постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. В то же время в этом документе содержатся и хорошие новости для отдельных категорий жителей региона. Послабления предусмотрены для охотников и рыбаков, им можно заниматься любимым делом. Кроме того, губернатор разрешил проводить спортивные тренировки. Правда, пока это относится только к тем, кто занимается спортом профессионально, но таких в области тоже немало.

Повезло и лодочникам - в своем постановлении губернатор Дмитрий Азаров поручил возобновить навигацию для маломерных судов.

А вот все остальные коронавирусные ограничения продолжат действовать до 8 июня.

Для некоторых самарцев пандемия коронавируса уже стала стимулом для творчества. Так, например, самарские художники начали разрисовывать стену многоэтажки на ул.Ново-Садовой, 200. Огромный мурал (изображение на стене дома) будет изображать медика на фоне городского пейзажа с сердцем в руках, а внизу расположится молекула ДНК. Рисунок должен будет символизировать благодарность медикам за их работу во время пандемии. Изображение уже готово на 30%.