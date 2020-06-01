2020-06-01T16:10:43+03:00
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Самарский врач-стоматолог с 30-летнем стажем стал участником конкурса «Медицина – мое призвание»

Проголосовать за Евгения Львовича Воронова можно на сайте samara.kp.ru
Кристина АДАЕВА
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Евгений Львович Воронов – стоматолог-ортопед клиники «Эденталь».Евгений Львович Воронов – стоматолог-ортопед клиники «Эденталь».
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В преддверии Дня медицинского работника в Самаре проходит конкурс «Медицина – мое призвание». Участники – представители медицинских учреждений Самарской области. Уже второй раз конкурс проводит самарский филиал ИД «Комсомольская правда».

Среди участников конкурса Евгений Львович Воронов - стоматолог-ортопед клиники «Эденталь». Евгений Львович более 30 лет посвятил любимой работе, каждый год он совершенствует свои навыки, повышает квалификацию, чтобы его пациенты были здоровы и радовали окружающих своими улыбками.

- Решение стать стоматологом пришло спонтанно. После школы нужно было делать выбор, один из родственников и подсказал направление. Я работаю с 1988 года. Больше всего мне запомнился один случай из первых лет практики. После института меня отправили в районный центр по распределению. Тогда все местные жители приходили на меня «посмотреть». Однажды пришла ко мне на прием девушка. Пожаловалась на больной зуб. Я посмотрел, увидел, что там стоит пломба, причем свежая. Девушка настаивала, что зуб нужно лечить, что он болит. Я удивился, но пломбу поменял. Лишь потом пациентка призналась, что она просто хотела познакомиться, а пломбу ей поставили буквально неделю назад. Кстати, моя пломба простояла очень долго.

Сейчас Евгений Львович работает в клинике «Эденталь». Преимущества клиники как для сотрудников, так и для пациентов он оценил сразу.

- Рад, что попал в такой дружный и сплоченный коллектив, где все занимаются своим делом, где нет зависти, и все друг другу помогают, и отмечают вместе праздники, - отмечает врач.

Проголосовать за Евгения Львовича можно на странице конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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