2020-06-02T11:46:54+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев

По данным на 2 июня 2020 года в Самарской области выявили 76 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
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Всего за сутки в России выявлено 8863 заболевших коронавирусомВсего за сутки в России выявлено 8863 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июня 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 76 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2724 человека. 1072 из них выздоровели, 22 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8863 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 2286 жителей, в Московской области – 732. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 376 и 354 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 423741 человек, 186985 пациентов выздоровели (11108 за прошедший день), 5037 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 182 человека. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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