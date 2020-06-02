Коронавирус в Самаре, последние новости на 2 июня 2020 года: пациент без признаков и упавшее число заболевших

Борьба с распространением Covid-19 продолжается. Статистика меняется день ото дня. Так, накануне было 36 заболевших, один из пациентов оказался инфицированным без каких-либо признаков недуга. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 2 июня 2020 года и приглашаем к их обсуждению.

Статистика коронавируса в Самарской области на 2 июня 2020 года

Накануне, в понедельник 1 июня, стало известно, что коронавирусной инфекцией в регионе заболели еще 36 человек. Общее число зараженных достигло 2648 граждан.

— 18 человек выявлены в Тольятти, 8 в Самаре. Еще пятеро в Кинеле. По одному — в Сызрани, Новокуйбышевске, Нефтегорске, а также в Исаклинском и Красноярском районах, — сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

20 человек из вновь зараженных контактировали с теми, кто заболел ранее. 12 таких нашли в Тольятти. Четверых — в Самаре. Еще двое в Кинеле, по одному в Новокуйбышевске и Красноярском районе. У 15 инфицированных Covid-19 обнаружили при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще один новый пациент не имел никаких клинических проявлений, но и у него выявили недуг.

Новые излечившиеся от коронавируса

К счастью, есть и те, кто победил опасное заболевание. 1 июня в оперштабе рассказали о 12 жителях региона, которые вылечились от коронавируса.

— В областной столице из специализированных больниц выписаны 3 пациента. Также завершили амбулаторное лечение 9 пациентов из Самары и Новокуйбышевска, — указано в сообщении.

Таким образом, в области справились с коронавирусной инфекцией уже 1072 человека. 20 от общего числа заразившихся, к сожалению, скончались.

За сутки проведено 3193 исследований на КВИ. Всего таких насчитывается уже 164044. Как минимум 347 человек остаются под наблюдением медиков.

Власти продолжают ловить нарушителей режима самоизоляции

В Самаре и области продолжают действовать ограничительные меры. Соблюдают их не все. За сутки полиция выявила 33 нарушения и составила на тех, кто их допустил, протоколы. 13 таких задокументировали органы муниципальной власти. Еще по одному — транспортная полиция и представители исполнительной власти.

Но есть и послабления. Так, с 1 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров разрешил рыбачить и охотиться. Можно теперь и кататься на речных судах по Волге - за порядком будут следить представители ГИМС. Профессиональным спортсменам позволили нормально тренироваться.

Добавим, что сегодня в Самаре уже работают магазины с торговыми залами до 400 кв. м, салоны красоты и другие учреждения сферы услуг, жителям разрешили гулять и заниматься спортом - правда, небольшими компаниями, по 2-3 человек, открыты парки и набережная. Правда, такая ситуация наблюдается не везде. В Сызрани, например, ограничения жестче, ведь там выше коэффициент заболеваемости.

В любом случае, расслабляться пока рано. Будьте осторожны — берегите себя и своих близких!