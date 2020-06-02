В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:45:51+03:00

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Сегодня, 2 июня, в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. За минувшие сутки жертвами новой инфекции стали еще два человека.

– Таким образом, общее число умерших за весь период в Самарской области достигло 22 человек. Всего же выявлено 2724 заболевших. 1072 выздоровели и были выписаны из больниц. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1630 человек, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Также в области продолжает действовать режим самоизоляции, масочный режим, а также социальное дистанцирование. Меры продлятся минимум до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU