Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о двух новых жертвах инфекции. Отметим, за прошедшие сутки число заболевших выросло на 76 человек, а число погибших – на 2.
– Спасти не удалось 67-летнего мужчину. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также погибла 70-летняя женщина. У нее также были дополнительные болезни – сердечно-сосудистой и эндокринной систем, – говорится в сообщении.
Всего в Самарской области выявлено 2724 заболевших коронавирусом. 1072 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Погибло 22 пациента. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1630 жителей области.
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ИСТОЧНИК KP.RU