Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о двух новых жертвах инфекции. Отметим, за прошедшие сутки число заболевших выросло на 76 человек, а число погибших – на 2.

– Спасти не удалось 67-летнего мужчину. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также погибла 70-летняя женщина. У нее также были дополнительные болезни – сердечно-сосудистой и эндокринной систем, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области выявлено 2724 заболевших коронавирусом. 1072 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Погибло 22 пациента. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1630 жителей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На расшифровку 15 минут, пациенты идут потоком": врач из Тольятти рассказал, как томограф помогает "поймать" коронавирус

Алексей Кирсанов рассказал, почему коронавирус на КТ ни с чем не спутаешь и почему врачам-диагностам приходится работать чуть ли не круглые сутки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU