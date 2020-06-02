2020-06-02T11:25:38+03:00
Общество

Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина

Общее число погибших от новой инфекции достигло 22 человек
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Оперативный штаб рассказал о причинах гибели двух новых пациентовОперативный штаб рассказал о причинах гибели двух новых пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о двух новых жертвах инфекции. Отметим, за прошедшие сутки число заболевших выросло на 76 человек, а число погибших – на 2.

– Спасти не удалось 67-летнего мужчину. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также погибла 70-летняя женщина. У нее также были дополнительные болезни – сердечно-сосудистой и эндокринной систем, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области выявлено 2724 заболевших коронавирусом. 1072 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Погибло 22 пациента. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1630 жителей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На расшифровку 15 минут, пациенты идут потоком": врач из Тольятти рассказал, как томограф помогает "поймать" коронавирус

Алексей Кирсанов рассказал, почему коронавирус на КТ ни с чем не спутаешь и почему врачам-диагностам приходится работать чуть ли не круглые сутки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти