2020-06-02T11:53:07+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом еще 76 жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 2724 заболевших коронавирусомВсего в Самарской области 2724 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал детали того, как и где заболели 76 человек, у которых подтвердился диагноз на COVID-19.

– 38 человек зафиксировано в Самаре, 20 – в Тольятти. Четверо новых пациентов в Волжском районе, по двое – в Сызрани, Похвистневском и Челно-Вершинском районах. По одному – в Кинеле, Новокуйбышевске, Нефтегорском, Большечерниговском, Алексеевском, Красноярском, Приволжском и Кинель-Черскасском районах, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 человек ранее контактировали с уже заболевшими инфекцией. 14 из них в Тольятти, а шестеро – в Самаре. У 53 жителей региона обнаружили коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще трое переносили COVID-19 без каких-либо клинических проявлений. Всего в области 2724 заболевших. 1072 человека выздоровели, еще 22 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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