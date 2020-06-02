Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:49:57+03:00

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи

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В Самаре правоохранительные органы пытаются, понять, что стало причиной ДТП на кольце в районе стеллы "Самара" на Стромиловском шоссе. Интересно, что проверку ведет не полиция, а сотрудники регионального Следственного комитета.

Напомним, авария произошла 31 мая около 2 часов дня. Сначала предполагалось, что водитель "двенадцатой" не справился с управлением и именно поэтому автомобиль вылетел в кювет.

Водитель погиб мгновенно, тело из покореженной машины пришлось извлекать спасателям. Очевидцы сообщали, что стрелка спидометра в момент ДТП застыла на отметке между 110 и 120 км в час.

Почему автомобилист не снизил скорость на опасном участке дороги? Сейчас силовики предполагают, что авария не была случайностью.

- Проводится проверка по факту обнаружения в машине тела мужчины без признаков жизни, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - По предварительной версии, мужчина мог покончить жизнь самоубийством.

Так это или нет, предстоит установить экспертам. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU