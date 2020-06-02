Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:12:23+03:00

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Эти фильмы с замиранием сердца пересматривают всей страной из года в год, и они не теряют своей значимости. В день Победы в Великой Отечественной войне «КП-Самара» и мультимедийная платформа Wink запустили викторину «Угадай легенды российского кинематографа».

Самарцам предложили угадать девять фильмов о войне, которые смело можно назвать выдающимися, получить кодовое слово и прислать его в Viber или WhatsApp. Каждый десятый, приславший кодовое слово, получает специальные призы от Wink, а для каждого пятого мы приготовили приз от «Комсомолки» - купон на скидку до 50% на покупку книг издательского дома «Комсомольская правда» в фирменном магазине (г. Самара, ул. Лесная, 9).

Более 60 человек выполнили все условия викторины. В ближайшее время участникам и победителям придет сообщение с информацией о выигрыше. Проверяйте свои мессенджеры.

Совсем скоро на сайте samara.kp.ru будет новая викторина, а пока у самарцев есть возможность поддержать любимых врачей в конкурсе «Медицина - мое призвание».

ИСТОЧНИК KP.RU