2020-06-02T17:12:23+03:00
Новости компаний

Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»

Назвать любимые фильмы о Великой Отечественной войне и получить подарки самарцам предложили «КП-Самара» и мультимедийная платформа Wink
Поделиться:
Подарки ждут победителей!Подарки ждут победителей!
Изменить размер текста:

Эти фильмы с замиранием сердца пересматривают всей страной из года в год, и они не теряют своей значимости. В день Победы в Великой Отечественной войне «КП-Самара» и мультимедийная платформа Wink запустили викторину «Угадай легенды российского кинематографа».

Самарцам предложили угадать девять фильмов о войне, которые смело можно назвать выдающимися, получить кодовое слово и прислать его в Viber или WhatsApp. Каждый десятый, приславший кодовое слово, получает специальные призы от Wink, а для каждого пятого мы приготовили приз от «Комсомолки» - купон на скидку до 50% на покупку книг издательского дома «Комсомольская правда» в фирменном магазине (г. Самара, ул. Лесная, 9).

Более 60 человек выполнили все условия викторины. В ближайшее время участникам и победителям придет сообщение с информацией о выигрыше. Проверяйте свои мессенджеры.

Совсем скоро на сайте samara.kp.ru будет новая викторина, а пока у самарцев есть возможность поддержать любимых врачей в конкурсе «Медицина - мое призвание».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»
Стала известна дата и время матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном
В Самаре осудят полицейских, которые «крышивали» подпольные казино
Школы Самарской области получили 35 новых автобусов
Юристы бесплатно помогут самарцам разобраться с кредитами
В Самарской области ожидается гроза и град
В Самарской области продолжают выявлять бессимптомных больных коронавирусом
«Язык СМИ и санскритско-русский словарь»: в СамГУПС подвели итоги конференции «Наука и культура России»
В Самаре хотят снизить тарифы на эвакуацию автомобилей
Появился список самых зараженных коронавирусом районов Самарской области
Страшное ДТП на Стромиловском шоссе может оказаться суицидом
Оперштаб рассказал, сколько в Самарской области находится жителей под наблюдением врачей по коронавирусу
Стало известно, почему в Самаре строителям разрешили шуметь по ночам
Стало известно, получат ли «коронавирусные» выплаты водители скорой, переведенные на аутсорс
В Самарской области в ДТП попала семья с двумя детьми
Стало известно, почему в парке Победы в Самаре погас Вечный огонь
В Самарском районе ФСБшники пришли к зампрокурору
Власти рассказали, на что будут направлены «мусорные» миллионы в Самарской области
Жертвами коронавируса в Самарской области стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 76 новых пациентов в Самарской области
Власти рассказали, сколько еще денег потратят на борьбу с коронавирусом в Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал Дмитрий Кочергин. Кто это?
В Самарской области не допустили роста смертности
В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 июня 2020 года: подтвердились 76 случаев
Стали известны результаты проверки по факту гибели маньяка с ножом из Тольятти