Коронавирус в Самаре, последние новости на 3 июня 2020 года: все больше случайных заражений

Представляем последние и самые важные новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 3 июня 2020 года. Рассказываем, что стоит узнать прямо сейчас и что будет иметь значение для жителей региона.

Статистика о коронавирусе в Самаре на 3 июня 2020 года: цифры и значения

76 новых заболевших за сутки

66 выздоровевших за сутки. 25 из них завершили амбулаторное лечение.

2724 случая заражения за весь период

3303 лабораторных исследования было проведено за сутки на коронавирус

2 июня 20 зараженных нашли среди тех, кто контактировал с заболевшими до этого, 53 зараженных коронавирусом уже лечились от ОРВИ и пневмонии в больницах. А три человека даже не чувствовали недомогания, у них коронавирус нашли в ходе профилактического осмотра.

А еще за последние сутки два человека умерли с коронавирусом в больнице. Это 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Самоизоляция в Самаре: как правильно делать это 3 июня

В Самарской области до 8 июня действует режим самоизоляции. Правда он уже очень сильно смягчен: можно гулять в парках и на набережной по 2-3 человека. Работают магазины площадью до 400 кв.м, работают кафе и рестораны на вынос.

Самарцам и жителям региона разрешили рыбачить и охотиться, а профессиональным спортсменам - заниматься тренировками на открытом воздухе. Также владельцам катеров и других маломерных судов разрешили кататься по Волге.

А вот нарушителей режима самоизоляции (особенно тех, кто должен сидеть на строгом карантине: приезжим, контактным, тем, кто уже заражен, но лечится дома) ловят и штрафуют. За последние сутки полиция составила 57 протоколов, транспортная полиция - 3, органы исполнительной власти - два, муниципалы - три.

Самое интересное по теме коронавируса за прошедшие сутки

Коронавирусом в Самарской области болеют и дети. Самый маленький пациент - младенец, которому исполнился только один месяц. Малыш поправился и вместе с мамой уже отправился домой.

В минздраве рассказали, что случилось с беременными женщинами, которые попали в больницу с коронавирусом. И о родах, которые им пришлось принимать.

После коронавирусного перерыва в Самару возвращается большой футбол. И уже 19 июня Крылья Советов сыграют с Ахматом.

Ну а здесь можно узнать, какие районы Самарской области наиболее подвержены заражению коронавирусом. Уже есть 10 районов, в которых число пациентов с диагнозом перевалило за 10 человек.

Ну а врач из Тольятти рассказал, как пациентов в городе проверяют на коронавирус с помощью компьютерного томографа.

А еще в Самаре готовят к открытию мурал на стене высотки - это врач, держащий в руках сердце.

А еще в Самаре готовятся открыть вот такой муралФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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