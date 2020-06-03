2020-06-03T11:55:52+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 46 человек в Самарской области

Узнали, где и как заразились коронавирусом новые 46 пациентов в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
На амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 1609 человекНа амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 1609 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новой инфекцией еще 46 человек в регионе. Напомним, сегодня, 3 июня, общее число заболевших достигло 2770.

– По 14 человек выявлено в Самаре и Тольятти. Еще 11 – в Сызрани. По одному – в Похвистневе, Кинеле, Волжском, Челно-Вершинском, Ставропольском, Сергиевском и Кинельском районах, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Шесть таких в Самаре, по двое – в Сызрани и Тольятти, еще по одному в Кинеле и Кинельском районе. У 30 человек обнаружили коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще четверо не имели клинического проявления заболевания. В области выздоровели 1138 человек. 23 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик
В Самаре обезопасят 14 аварийных перекрестков и пешеходных переходов
Как умирали в Самарской области больные с коронавирусом
Преступник из Самарской области скрывался от Росгвардии, разбрасывая деньги
А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре
На могиле зверски убитой девочки в Тольятти появился памятник
В Самаре площадь Куйбышева оцепили из-за подозрительного предмета
«Ростелеком» помог многодетной семье из Сызрани выйти на связь с президентом России
В думе Тольятти возникла неразбериха при оценке работы мэра Сергея Анташева
В Самарской области от коронавируса умер первый пациент, не имевший сопутствующих болезней
Для студентов, пенсионеров и многодетных семей Самарской области покупка новых квартир стала доступнее
Самарские таможенники задержали партию «паленых» кроссовок Nike
Мэр Тольятти отказался выполнить просьбу пенсионеров о запуске дачных автобусов
Стало известно, когда на прилавках Самары появится местная клубника
Жертвой коронавируса в Самарской области стала 43-летняя женщина
В Тольятти на детской площадке несколько часов пролежал труп человека
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 46 человек в Самарской области
В Самарской области дачник помешал размножаться бобрам
В Тольятти пассажирский автобус врезался в фуру, пострадали три девушки
В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев
Самарцам рассказали, когда в городе заработают фонтаны
В Самарской области выявили очередной очаг бешенства
В Тольятти несколько квартир начали покрываться плесенью из-за неправильно построенной вентиляции
В Самаре продолжают неистово воровать крышки колодцев
В Самарской области 57-летний мужчина незаконно хранил дома боеприпасы
Самара попала в список велосипедных столиц