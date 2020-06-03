Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 46 человек в Самарской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:55:52+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новой инфекцией еще 46 человек в регионе. Напомним, сегодня, 3 июня, общее число заболевших достигло 2770.

– По 14 человек выявлено в Самаре и Тольятти. Еще 11 – в Сызрани. По одному – в Похвистневе, Кинеле, Волжском, Челно-Вершинском, Ставропольском, Сергиевском и Кинельском районах, – говорится в сообщении.

12 человек ранее контактировали с уже заболевшими. Шесть таких в Самаре, по двое – в Сызрани и Тольятти, еще по одному в Кинеле и Кинельском районе. У 30 человек обнаружили коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще четверо не имели клинического проявления заболевания. В области выздоровели 1138 человек. 23 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU