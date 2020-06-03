Самарский электробус попал в ДТП

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:29:15+03:00

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Сегодня, 3 июня, в Самаре произошло ДТП с участием многострадального электробуса. На перекрестке в Куйбышевском районе города транспорт не поделил дорогу с иномаркой.

– Вроде без серьезных повреждений. Просто притерлись на перекрестке, и все. Возможно, у электробуса просто была слепая зона, и он не увидел авто справа от себя, – пишут очевидцы в комментариях в социальных сетях.

Напомним, ранее электробус уже был на ремонте. В конце мая ТТУ Самары объявило, что транспорт нуждается в ремонте, поэтому в течение нескольких дней выходить в рейс не будет. 1 июня во второй половине дня он вернулся на дороги города. 108-й маршрут электробуса ходит от Губернского рынка до Южного города.

ИСТОЧНИК KP.RU