2020-06-03T16:29:15+03:00
Общество

Самарский электробус попал в ДТП

Движение экологического транспорта снова приостановлено
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Электробус совсем недавно был отремонтирован ФОТО: ДТП СамараЭлектробус совсем недавно был отремонтирован ФОТО: ДТП СамараФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июня, в Самаре произошло ДТП с участием многострадального электробуса. На перекрестке в Куйбышевском районе города транспорт не поделил дорогу с иномаркой.

– Вроде без серьезных повреждений. Просто притерлись на перекрестке, и все. Возможно, у электробуса просто была слепая зона, и он не увидел авто справа от себя, – пишут очевидцы в комментариях в социальных сетях.

Напомним, ранее электробус уже был на ремонте. В конце мая ТТУ Самары объявило, что транспорт нуждается в ремонте, поэтому в течение нескольких дней выходить в рейс не будет. 1 июня во второй половине дня он вернулся на дороги города. 108-й маршрут электробуса ходит от Губернского рынка до Южного города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У одной из действующих управляющих компаний Самары могут отозвать лицензию
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
В Кинеле больных с коронавирусом отправят в местную больницу
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Самаре эвакуировали торговый центр «Вива Лэнд»
Африканская чума свиней добралась до Сызранского района
Самарский электробус попал в ДТП
В Самарской области резко выросло число нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько участников будет на Параде Победы в Самаре
Гроза идет на Самарскую область
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Самаре суда станут чаще заходить на Проран
Прокуратура начала проверку по ситуации с семьей, которая удочерила двух девочек и теперь платит долги их покойной матери
Под Сызранью на трассе М-5 отвлекшийся водитель уронил на бок грузовик
В Самаре обезопасят 14 аварийных перекрестков и пешеходных переходов
Как умирали в Самарской области больные с коронавирусом
Преступник из Самарской области скрывался от Росгвардии, разбрасывая деньги
А что если там бомба? Стало известно, почему перекрыли площадь Куйбышева в Самаре
На могиле зверски убитой девочки в Тольятти появился памятник
В Самаре площадь Куйбышева оцепили из-за подозрительного предмета