В Самарской области от коронавируса умер первый пациент, не имевший сопутствующих болезней

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июня, количество жертв от коронавируса в Самарской области достигло 23 человек. За минувшие сутки спасти не удалось 43-летнюю женщину. всего зафиксировано 2770 заболевших, за прошедший день выявили 46 человек с COVID-19.

– 43-летняя пациентка скончалась. Это первый пациент, не имевший сопутствующих заболеваний. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1609 человек, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

В Самарской области продолжают действовать ограничительные меры, в том числе социальное дистанцирование и самоизоляция. Постановлением губернатора эти ограничения продлятся минимум до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU