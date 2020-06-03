2020-06-03T21:51:54+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре, последние новости на 4 июня 2020 года: еще одна смерть и головная боль депутата

Что нужно знать о последних новостях про коронавирус в Самаре и Самарской области на 4 июня 2020 года прямо сейчас
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За сутки ранее зафиксировали 46 новых случаев заболевания COVID-19.За сутки ранее зафиксировали 46 новых случаев заболевания COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представляем последние и самые важные новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 4 июня 2020 года. Рассказываем, что стоит узнать прямо сейчас и что будет иметь значение для жителей региона.

Кривая заболеваемости коронавирусом в области снова пошла вниз. За сутки зафиксировали 46 новых случаев. Таким образом, общее число заболевших достигло 2770. Самарцев среди новых заразившихся – 14.

У 12 человек COVID-19 появился после контакта с ранее зараженным. Еще у 30 жителей региона заразу нашли после обследования при диагнозе внебольничная пневмония и ОРВИ. У четверых заразившихся коронавирус никак себя не проявлял, у них болезнь протекает бессимптомно.

Среди хороших новостей – борьбу с COVID-19 выиграли 74 человека. Всех их уже выписали.

Коронавирус убил здоровую женщину

К сожалению, COVID-19 унес в Самарской области еще одну жизнь. Его жертвой стала 43-летняя женщина. Это первый пациент, у которого не было сопутствующих заболеваний.

Таким образом, количество смертей пациентов с коронавирусом достигло 23-х.

Сейчас на стационарном и амбулаторном лечении в регионе остаются 1609 человек.

COVID-19 бьет по депутату

Пострадал от коронавируса и депутат губернской думы Михаил Матвеев. Заразу, к счастью, он не подхватил, но головной боли ему и без нее хватает. Сейчас депутат ходит по судам. Его обвиняют в распространении в интернете недостоверной информации. Всему виной твит Матвеева о женщине-полицейском, которая то ли болела коронавирусом, то ли нет. Вчера, 3 июня, в суде пытались выяснить, был ли у женщины COVID-19 и причинил ли твит депутата кому-то вред.

В итоге адвокат Михаила Матвеева попросил прекратить дело. Какое решение примет суд, пока не ясно.

Кстати, депутат продолжает писать про коронавирус в своем твиттере, но название болезни шифрует звездочками. И все понимают, о чем речь, и не подкопаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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