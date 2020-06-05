Коронавирус в Самаре, последние новости на 5 июня 2020 года: Губдума на «удаленке» и ввод войск в Сызрани

Рассказываем, как развивается ситуация с коронавирусом в Самаре, последние новости на 5 июня 2020 года.

Число новых заболевших коронавирусом в Самаре на утро 5 июня увеличилось на символическую цифру в 63 человека. Таким образом общее число инфицированных достигло 2833 человек. Известно, откуда они и как заразились коварным COVID-19.

Больше всего случаев снова выявлено в Тольятти - здесь число заболевших выросло на 26 человек. На 21 инфицированного больше стало в Самаре, на пять – в Новокуйбышевске. По два новых случая обнаружено в Сызрани, Волжском и Камышлинском районах Самарской области. По одному заболевшему прибавилось в Чапаевске, Алексеевском, Красноярском, Кинельском и Пестравском районах области. 21 новый заболевший выявлен из круга контактных с ранее подтвержденными случаями, 35 - обнаружены при обследовании больных с внебольничной пневмонией и ОРВИ. А вот семь новых больных вовсе не имели клинических проявлений заболевания.

Растет число тех, кто победил коронавирус. На утро 5 июня список выздоровевших пациентов пополнили 70 человек, из них 49 лечились в больницах, остальные – амбулаторно. В общей сложности в Самарской области от коронавируса вылечилось уже 1282 человек, 23 – погибли.

Коронавирус внес новые коррективы в работу органов власти. Самарская губернская дума с 4 июня из-за коронавируса почти в полном составе ушла на двухнедельный удаленный режим работы. Это произошло потому, что одна из сотрудниц аппарата Думы близко контактировала с коронавирусным больным. Теперь у всех, с кем она общалась в парламенте, взяли тесты на COVID-19, а большинство остальных просто распустили работать по домам. Заседания комитетов депутаты временно будут проводить в режиме онлайн.

По-прежнему сложной остается ситуация в Сызрани, где уровень заболеваемости самый высокий по региону, а общее число заболевших превысило две сотни человек. Накануне, 4 июня, в город ввели войска химзащиты. Их задача – дезинфицировать общественные пространства.

Индекс самоизоляции в Самаре накануне вечером был низким – всего 2,3 балла, что значит, что на улице находилось много людей. Вечером город даже сковали 8-балльные пробки. Полиция продолжает искать нарушителей самоизоляции – за минувшие сутки стражи порядка обнаружили 62 таких нарушителей.