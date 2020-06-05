Тольятти снова жестко изолировали

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:22:20+03:00

Ситуация с коронавирусом тяжелая, снова закрыты парки, скверы и набережная, нельзя ходить на пляж

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В Тольятти возвращают жесткие ограничения и самоизоляцию. Ситуация с коронавирусом в автограде остается тяжелой. Об этом сегодня немного рассказал главврач больницы №5 Николай Ренц, упрекнувший безответственных горожан, кто не носит маски и тесно общается с другими людьми.

В самом деле, в Тольятти высокий уровень заболеваемости, приходится открывать новые инфекционные койки. Ограничения в автограде и так одни из самых жестоких в регионе, но из-за роста заболеваемости и безответственности ряда жителей, теперь всех тольяттинцев ограничат еще больше.

- В ближайшее время закроем парки, скверы, набережные, пляжи. Введем полный запрет на посещение городских лесов, - рассказали в оперативном штабе города.

Кроме того, в Тольятти могут закрыть ряд торговых точек, те, где не соблюдали правила работы и санитарный режим, например, принимали покупателей без масок или же так работали продавцы. Такое решение уже приняли по 25 объектам. Дмитрий Азаров согласился, что работать таким нерадивым предпринимателям нельзя.

Кроме того, вскоре в Тольятти может открыться ПЦР - лаборатория, где будут проверять тесты на коронавирус. А врач Николай Ренц был назначен по итогам штаба главой информационного отдела при оперативном штабе - уж больно хорошо у него получается словом воздействовать на жителей региона.

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Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU