2020-06-05T16:45:26+03:00
Общество

Самарская полиция не смогла наказать депутата за публикацию о сотруднице МВД с подозрением на COVID-19

Сегодня суд официально прекратил дело о коронавирусном фейке
Александра БУДАЕВА
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Народного избранника не накажут за публикацию о сотруднице полиции с подозрением на коронавирусНародного избранника не накажут за публикацию о сотруднице полиции с подозрением на коронавирусФото: Александра БУДАЕВА
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Октябрьский районный суд сегодня, 5 июня, прекратил административное дело в отношении депутата Михаила Матвеева. Об этом он сообщил в соцсетях.

Напомним, полиция составила на Михаила Матвеева административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан или имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Адвокаты депутата пытались в суде выяснить, какую же угрозу представляла публикация, в которой говорилось о сотруднице полиции, которая вернулась из-за границы и заболела. Как было озвучено в суде, женщина летала в Таиланд в марте, когда вернулась, вышла на работу, позже заболела. По словам адвоката Андрея Карномазова, первый тест на коронавирус, который ей сделали, дал неоднозначный результат, два последующих – положительный и лишь четвертый тест показал, что COVID-19 у сотрудницы МВД нет.

Публикация, которая вызвала нарекания со стороны областной полиции, была сделана 27 марта, когда результаты последнего исследования еще не были известны.

Это не первый раз, когда народного избранника привлекают за огласку сведений, которые полиция посчитала недостоверными. 7 мая его уже штрафовали на 45 тысяч рублей за публикацию, в которой говорилось о заболевших коронавирусом жителях Новокуйбышевска. Это решение районного суда защита депутата уже обжаловала, 18 июня дело рассмотрит апелляционная инстанция Самарского областного суда.

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Защита адвоката утверждает, что на тот момент COVID-19 у женщины в погонах был подтвержден (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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