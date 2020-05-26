Депутата Матвеева обвиняют в распространении недостоверной информации о сотруднице полиции с «короной»

26 Май 2020 2020-05-26T17:42:10+03:00

Защита адвоката утверждает, что на тот момент COVID-19 у женщины в погонах был подтвержден

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Сегодня в Самаре начали рассматривать уже второй по счету административный протокол, который полиция составила на депутата Михаила Матвеева за распространение фейковой информации о ситуации с коронавирусом в регионе.

В этот раз претензии стража порядка вызвала публикация народного избранника о женщине в погонах - в марте много писали о сотруднице ОВД, которая слетала в Таиланд, вернулась в Самару, вышла на работу, а потом выяснилось, что она больна. Вопрос стоял только в том, «корона» это или нет.

- Пост был опубликован 27 марта в блоге, который ведется от имени Михаила Матвеева. На тот момент были готовы результаты 3 анализов, взятых у данной сотрудницы, и один из них был неоднозначным, а второй и трет - положительным, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» адвокат Андрей Карномазов.

Четвертый анализ вроде как оказался отрицательным, но история уже приобрела широкую огласку.

В суд сам депутат Матвеев не явился - в это время он был на заседании в Самарской губернской думе. Его защитники просили отложить рассмотрение дела, а также вызвать в суд свидетелей, в том числе сотрудницу пресс-службы облМВД, которая первая обратила внимание на публикацию народного избранника. Суд это ходатайство удовлетворил.

Следующее заседание состоится 3 июня, ожидается, что на нем должны присутствовать все причастные к делу лица.

Напомним, Михаила Матвеева уже второй раз за месяц судят за распространение недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ранее его уже оштрафовали на 45 тысяч рублей за твит о заболевших в Новокуйбышевске. На это решение уже подана апелляционная жалоба – депутат настаивает на невиновности, потому что опубликовал в интернете информацию, которая была озвучена на заседании Самарской губернской думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU