Раскритиковавший антимасочников главврач из Тольятти возглавил информцентр региона

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:01:14+03:00

У него так хорошо получилось достучаться до всех своей речью, что губернатор предложил ему делать это на постоянной основе

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Тольяттинский главврач больницы №5 Николай Ренц теперь возглавит информационный центр региона. Его создадут при региональном штабе. Такое предложение от губернатора медик получил после того, как опубликованное им обращение к жителям Тольятти, пренебрегающим ношением масок, оказалось крайне резонансным.

Николай Ренц честно рассказал, в каких условиях работают медики, на какие жертвы им приходится идти, как быстро заканчиваются койки в больницах. Он отметил, что ситуация в городе не улучшается, тем не менее, жители не хотят носить маски, не соблюдают социальную дистанцию. Молодые бессимптомные переносчики заражают стариков, пенсионеров, слабых людей и потом они оказываются в больнице с тяжелыми формами болезни.

Об обращении смелого врача написали многие СМИ. Губернатор после этого приехал в Тольятти, где провел заседание оперативного штаба и лично встретился с Николаем Ренцем.

- Это абсолютно соответствует и духу профессии,и гражданской позиции,тем более вас как человека активного,депутата. Хочу отметить, что информация до людей дошла, резонанс значительный, и я предлагаю вам эту работу продолжить и в новом качестве, - обратился губернатор к главному врачу.

Николай Ренц согласился поработать с информированием граждан. При этом он, конечно же, продолжит и работать в больнице.

Больных все больше, а маски не носят: что происходит в Тольятти из-за коронавируса 00:00 00:00

Кстати, Тольятти ждут и другие изменения. Например, здесь откроют ПЦР-лабораторию, которая позволит более оперативно проводить тесты на коронавирус. А еще автоград ждет жесткая изоляция - снова закроются парки, пляжи, набережная, леса.

Николай Ренц о коронавирусе в Тольятти: на 750 коек приходится 840 больных.Новости от первого лица больницы: хирургический корпус и детская больница на территории медгородка с понедельника будут принимать пациентов с COVID-19. Таким образом с начала пандемии под коронавирус переоборудовано 3 корпуса, которые ранее имели совсем другой профиль.

ИСТОЧНИК KP.RU