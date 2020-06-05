Еще 66 человек в Самарской области победили коронавирус

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:30:38+03:00

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Появились данные о том, сколько всего человек выздоровели от коронавируса в Самарской области. Болезнь смогли победить еще 66 человек. Число выздоровевших от коронавируса в Самаре достигло 1348 человек.

- 43 пациента лечились в специализированных больницах. 23 - находились дома под наблюдением участкового врачач. Речь идет о пациентах из Самары, Тольятти и Сызрани, - сообщили в оперативном штабе.

Новых смертей от коронавируса в Самаре нет. По-прежнему число умерших пациентов - 23. Причем одна женщина скончалась без каких-либо побочных болячек, ее убил коронавирус.

5 июня в Самаре заболели коронавирусом еще 89 человек, несмотря на то, что намечалось улучшение эпидобстановки. А тольяттинский главврач рассказал о ситуации с коронавирусом в автограде. Спойлер: лучше поберечь себя.

ИСТОЧНИК KP.RU