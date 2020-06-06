2020-06-05T23:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти парки, пляжи и леса закроют из-за коронавируса

В автограде настолько печальная ситуация с коронавирусом, что приходится возвращать все ограничения
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Гулять жители Тольятти теперь будут только на балконеГулять жители Тольятти теперь будут только на балконеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти готовятся снова вернуть все жесткие ограничения для жителей из-за коронавируса. Будут закрыты парки, скверы, пляжи и набережная, а также городские леса. Жителей города просят посидеть дома, ведь ситуация значительно ухудшилась. Сейчас в Тольятти более 800 человек заразились коронавирусом за все время. Больше людей оказывается на больничной койке с пневмонией.

- В Тольятти и так действуют более жесткие ограничения, чем во всем регионе, но теперь мы намерены еще больше ужесточить их. Также ограничения в работе могут коснуться торговых точек: есть 25 претендентов на скорое закрытие. Это магазины, которые не соблюдали правила, - рассказал глава Тольятти Сергей Анташев на совещании с губернатором.

Дмитрий Азаров все эти запреты одобрил и отметил,что самое главное - сохранить здоровье жителей. А медики в свою очередь объяснили, что нужно делать для того, чтобы этот кошмар скорее закончился: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, удержаться от встречи с друзьями и знакомыми.

Напомним, что 5 мая коронавирус нашли у 9-х тольяттинцев. Однако главвврач тольяттинской больницы Николай Ренц рассказал о людях, которые не попадают в официальную статистику - это больные с тяжелыми пневмониями. При этом цифры и неважны - главное, оказать помощь каждому.

Конечно, бороться с коронавирусом в Тольятти будут не только запретами. Здесь собираются открыть еще 550 коек, а также ПЦР-лабораторию для более оперативной работы.

Всего за сутки в регионе нашли 89 новых случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 июня 2020 года: жесткая правда о числе заболевших и новые запреты
В Тольятти парки, пляжи и леса закроют из-за коронавируса
Под Тольятти впервые испытали биологическое оружие
Конституционный суд потребовал убрать из закона Самарской области ограничения для митингов
Еще 66 человек в Самарской области победили коронавирус
В Самаре снова нашли пассажиров без масок
В Самаре перекроют движение на площади Куйбышева
Депутата в Самаре готовы отправить под суд за коммерческий подкуп
Рынок в 15-м микрорайоне в Самаре благоустроят, а не снесут
Раскритиковавший антимасочников главврач из Тольятти возглавил информцентр региона
Роспотребнадзор рассказал, как изменилось число самарцев, заболевших пневмонией и ОРВИ
Самарская полиция не смогла наказать депутата за публикацию о сотруднице МВД с подозрением на COVID-19
В Самаре запрет на проезд по улице Ульяновской продлили до конца июня
Тольятти снова жестко изолировали
В Тольятти откроют лабораторию для тестирования на коронавирус
Владимир Путин пообещал помочь тольяттинскому приюту для животных
В Тольятти провели тест-драйв эколаборатории на колесах