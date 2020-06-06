В Тольятти парки, пляжи и леса закроют из-за коронавируса

6 Июнь 2020 2020-06-05T23:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти готовятся снова вернуть все жесткие ограничения для жителей из-за коронавируса. Будут закрыты парки, скверы, пляжи и набережная, а также городские леса. Жителей города просят посидеть дома, ведь ситуация значительно ухудшилась. Сейчас в Тольятти более 800 человек заразились коронавирусом за все время. Больше людей оказывается на больничной койке с пневмонией.

- В Тольятти и так действуют более жесткие ограничения, чем во всем регионе, но теперь мы намерены еще больше ужесточить их. Также ограничения в работе могут коснуться торговых точек: есть 25 претендентов на скорое закрытие. Это магазины, которые не соблюдали правила, - рассказал глава Тольятти Сергей Анташев на совещании с губернатором.

Дмитрий Азаров все эти запреты одобрил и отметил,что самое главное - сохранить здоровье жителей. А медики в свою очередь объяснили, что нужно делать для того, чтобы этот кошмар скорее закончился: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, удержаться от встречи с друзьями и знакомыми.

Напомним, что 5 мая коронавирус нашли у 9-х тольяттинцев. Однако главвврач тольяттинской больницы Николай Ренц рассказал о людях, которые не попадают в официальную статистику - это больные с тяжелыми пневмониями. При этом цифры и неважны - главное, оказать помощь каждому.

Конечно, бороться с коронавирусом в Тольятти будут не только запретами. Здесь собираются открыть еще 550 коек, а также ПЦР-лабораторию для более оперативной работы.

Всего за сутки в регионе нашли 89 новых случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU