В Самаре суд разберется, можно ли было спасти девушку, которая вернулась из Индии с экзотической болезнью

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:15:10+03:00

Девушка умерла в 2017 году, а правосудия ее родня не может добиться до сих пор Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ирину Мокееву лечили от гриппа в то время, как она умирала от малярии

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В Самаре в июне начнется новый этап судебных разбирательств по делу Ирины Мокеевой, которая в 25 лет умерла от малярии. Экзотическую болезнь она подхватила на Гоа, а самарские врачи спутали симптомы и лечили ее от простуды, то панкреатита, то от менингита.

Родственники подали на медиков в суд: мол, лечили в 5 разных клиниках, и никто не понял, что к чему, как же так? Суд решил, что виновато лишь одно из учреждений, с чем сестра Мокеевой не согласилась.

Свою точку зрения при помощи адвоката она в итоге отстояла, и в мае Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение: ведь нужно разобраться, предприняли ли медики все возможные меры, чтобы помочь пациентке, и могли ли ее спасти.

Ранее эксперты находили недостатки на каждом этапе "лечения" девушки: тут не собрали анамнез, там не провели анализы и так далее.

Дело уже поступило в Кировский районный суд, но дата первого заседания пока не определена.

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ИСТОЧНИК KP.RU