Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 июня 2020 года: стал известен возраст больных

7 Июнь 2020 2020-06-07T00:32:47+03:00

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В Тольятти на 6 июня 2020 года уже 833 заболевших за все время. На больничных койках людей больше только в госпитале на базе пятой больницы лечится 840 человек. Все это не удивительно, ведь под наблюдение врачей попадают и люди с пневмонией. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 7 июня 2020 года и желаем всем здоровья.

С 5 июня 2020 года в Тольятти вводятся новые жесткие ограничения для жителей. Теперь закрыты парки и скверы, набережная и пляжи. За магазинами будут следить особенно пристально: глава города исключил любые уговоры и возможность повторных нарушений, отметив, что нарушителей будут закрывать.

Также на заседании оперативного штаба озвучили данные о возрасте больных коронавирусом. 65% всех пациентов, прошедших тест на коронавирус и получивших положительное заключение, это люди старше 50 лет. Треть заболевших - люди старше 65 лет. 43% этих людей - пенсионеры. Из этого власти сделали вывод, что люди заражаются в общественных местах, в магазинах и торговых точках, общественных местах. А значит, такие места нужно более тщательно контролировать. К тому же, как выяснилось, практически никто, включая водителей, не носит маски. И это усиливает опасность заражения.

Напомним, что ранее главврач больницы №5 в Тольятти рассказал жителям о том, какова ситуация с коронавирусом в Тольятти и что происходит в больницах.

А здесь история молодого человека из Тольятти, который умер из-за пневмонии незадолго до свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU