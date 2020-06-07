2020-06-07T00:56:02+03:00
Общество

Жителям Самары пообещали желтый уровень опасности в воскресенье

Будет сильный дождь и туман, когда ничего не будет видно на расстоянии 500 метров
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В Самарской области обещают опасную погодуВ Самарской области обещают опасную погодуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области в воскресенье объявлен желтый уровень опасности. Это связано с погодными условиями: утром будет сильный туман, ничего не будет видно на расстоянии 500 метров и менее. Не так давно такой туман уже опускался на город и область. А в течение дня синоптики обещают сильный дождь.

Кстати, 6 июня в Сызрани уже был поставлен абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков. В воскресенье история может повториться в любом другом районе или в областной столице. Пока что в субботу в Самаре только немного погремела начинающаяся гроза, но она прошла, задев город лишь одним крылом.

В МЧС попросили горожан быть максимально осторожными: так, при дожде нужно оставаться дома и в укрытии, передвигаясь по населенному пункту нужно внимательно смотреть под ноги: дорога может быть размыта. Во время сильного ливня стоит припарковаться у обочины и переждать опасность. И ни в коем случае нельзя стоять у рекламных щитов и других слабо закрепленных конструкций.

Автомобилистам же стоит быть осторожнее на дорогах, ведь туман меняет привычные очертания предметов и не дает верно оценить расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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