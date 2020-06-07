2020-06-07T02:12:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре зафиксирован самый высокий уровень заражения COVID за месяц

6 июня достигнут самый высокий показатель заболеваемости в областной столице [диаграмма]
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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График заражения коронавирусом в Самаре и Тольятти с 1 маяГрафик заражения коронавирусом в Самаре и Тольятти с 1 мая
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Самый высокий уровень заражения коронавирусом был зарегистрирован в Самаре 6 июня. Оперативный штаб сообщил о том, что таких пациентов было 65, именно в областной столице. 10 из них контактировали с теми, кто заболел коронавирусом изаразились сами. Остальные - это те, кто прошел профосмотр или уже был под наблюдением медиков с ОРВИ и пневмонией.

До этого самое большое число зараженных за сутки было 51. А вот самый высокий показатель выявленных коронаавирусных пациентов в Тольятти за сутки - это 38 человек, это было 28 мая.

При этом врачи отметили, что ситуация в Тольятти очень напряженная. Практически все койки в госпиталях заняты, в субботу были открыты еще 350 коек.

Ситуацию же в Самаре власти пока не называют напряженной и даже готовы снимать ограничения. Вот только принимать решение будет Роспотребнадзор. Наблюдения показывают, что даже сейчас при части снятых ограничений горожане довольно безответственно относятся к соблюдению санитарных норм и не носят даже маски.

Тем временем, ситуация должна стабилизироваться. 24 июня должен пройти Парад Победы в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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