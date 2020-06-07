Стало известно, где и как заболели коронавирусом 7 июня еще 88 жителей Самарской области

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:27:43+03:00

51 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ

Изменить размер текста: A A

Коронавирус 7 июня подтвердился еще у 88 жителей Самарской области. В региональном оперативном штабе рассказали, как и у кого нашли новый вирус.

Большая часть новых пациентов – жители Самары. Из 88 новых случаев, выявленных на 7 июня, 53 человека проживаю в областной столице. Значительно меньше выявлено в Тольятти. Там, 15 новых случаев. Еще пять пациентов обнаружены в Сызрани. По два человека выявлены в Новокуйбышевске, Алексеевском, Безенчукском и в Кинель-Черкасском районах.

По одному новому случаю в Большеглушицком, Волжском, Елховском, Кинельском, Приволжском, Пестравском и в Челно-Вершинском районах.

Как сообщили в оперштабе 22 случая выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Так вирус нашли у 18 пациентов из Самары, и по одному пацинеты удалось таким образом обнаружить в Тольятти, Сызрани, Кинельском и Кинель- Черкасском районах.

Еще 51 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, а еще 15 человек были выявлены при профилактическом обследовании. У них не было клинических проявлений вируса.

Таким образом, в регионе на данный момент 3114 зарегистрированных случаев коронавируса, из них 1425 человек выздоровели. Также 7 июня стало известно еще о двух умерших от нового вируса. Итого, по последним данным жертвами Covid-19 в Самарской области стали 27 человек.

Читайте также:

Число новых заражённых коронавирусом в Самарской области выросло на 88 человек

Появились данные по новым случаям заражения коронавирусом в Самарской области

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU