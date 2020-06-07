2020-06-07T11:42:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число новых заражённых коронавирусом в Самарской области выросло на 88 человек

Появились данные по новым случаям заражения коронавирусом в Самарской области
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Берегите себяБерегите себяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Региональный оперативный штаб Самарской области сообщил, сколько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории региона. Так на 7 июня зафиксировано еще 88 случаев заболевания COVID-19. Большинство опять в Самаре - 53 человека.

Таким образом, всего в регионе на данный момент 3114 зарегистрированных случаев из них 1425 человек выздоровели. Только 6 июня окончательно здоровыми были признаны 77 человек. Из них 56 пациентов выписаны из медицинских учреждений региона, а 21 человек лечились дома.

Всего по России за прошедшие сутки выявлено 8 984 заболевших. Итого на территории страны было зарегистрировано 467 673 случаев COVID-19. 226 731 человек победили болезнь, 5 859 - умерли.

Напомним, что накануне, 6 июня, был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости в Самаре. Власти Тольятти в свою очередь рассказали, что чаще всего люди заражаются в общественных пространствах. А половина больных в городе - это люди старше 50лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области будут закрывать магазины, где нарушают санитарную безопасность

Власти надеются, что это поможет снизить число заражений коронавирусом

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области «Ниссан Кашкай» улетел в кювет
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 7 июня еще 88 жителей Самарской области
Еще две женщины с коронавирусом умерли в Самарской области
Число новых заражённых коронавирусом в Самарской области выросло на 88 человек
В Самарской области фура смяла ВАЗ 2106
В Сызрани установлен новый суточный рекорд по количеству осадков
В Самарской области котенок, с которого пытались снять скальп, выжил вместе со своим братиком
"Вы приближаете меня к мечте!": подросток из Тольятти стал на шаг ближе к перерождению
В Самаре зафиксирован самый высокий уровень заражения COVID за месяц
В Самаре 7 июня решат, как жить дальше с коронавирусом
Назван источник заражения коронавирусом в Тольятти
Жителям Самары пообещали желтый уровень опасности в воскресенье
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 июня 2020 года: стал известен возраст больных
Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 июня 2020 года: 65 заболевших и толпы без масок