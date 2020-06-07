Число новых заражённых коронавирусом в Самарской области выросло на 88 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:42:09+03:00

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Региональный оперативный штаб Самарской области сообщил, сколько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории региона. Так на 7 июня зафиксировано еще 88 случаев заболевания COVID-19. Большинство опять в Самаре - 53 человека.

Таким образом, всего в регионе на данный момент 3114 зарегистрированных случаев из них 1425 человек выздоровели. Только 6 июня окончательно здоровыми были признаны 77 человек. Из них 56 пациентов выписаны из медицинских учреждений региона, а 21 человек лечились дома.

Всего по России за прошедшие сутки выявлено 8 984 заболевших. Итого на территории страны было зарегистрировано 467 673 случаев COVID-19. 226 731 человек победили болезнь, 5 859 - умерли.

Напомним, что накануне, 6 июня, был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости в Самаре. Власти Тольятти в свою очередь рассказали, что чаще всего люди заражаются в общественных пространствах. А половина больных в городе - это люди старше 50лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU