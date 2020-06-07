Еще 24 человека вылечились от коронавируса в Самарской области
7 июня стало известно, что еще 24 человека смогли победить новую коронавирусную инфекцию в Самарской области. О выздоровлении земляков сообщает региональный оперативный штаб.
- В Самарской области из специализированных больниц выписаны 13 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 11 пациентов из Самары и Тольятти, - сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число вылечившихся от вируса в регионе выросло до 1449 человек.
Напомним, 7 июня стало известно еще о 88 пациентах с подтвержденным коронавирусом. Всего в регионе было зафиксировано 3114 случаев COVID-19. К сожалению, 27 человек победить вирус не смогли. Согласно статистике, от коронавируса в регионе чаще всего умирают люди старше 65 лет. Среди жертв болезни есть 31-летняя женщина с проблемами эндокринной системы и 43-летняя женщина без серьезных заболеваний.
По данным на 7 июня в России зарегистрировано 467 673 случая COVID-19, из них вылечился 226 731 человек, а 5 859 пациентов умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU