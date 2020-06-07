2020-06-08T08:46:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 24 человека вылечились от коронавируса в Самарской области

13 из них были выписаны из медицинских учреждений региона
Евгения ВАСИНА
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Выросли число тех, кто победил болезнь!Выросли число тех, кто победил болезнь!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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7 июня стало известно, что еще 24 человека смогли победить новую коронавирусную инфекцию в Самарской области. О выздоровлении земляков сообщает региональный оперативный штаб.

- В Самарской области из специализированных больниц выписаны 13 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 11 пациентов из Самары и Тольятти, - сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число вылечившихся от вируса в регионе выросло до 1449 человек.

Напомним, 7 июня стало известно еще о 88 пациентах с подтвержденным коронавирусом. Всего в регионе было зафиксировано 3114 случаев COVID-19. К сожалению, 27 человек победить вирус не смогли. Согласно статистике, от коронавируса в регионе чаще всего умирают люди старше 65 лет. Среди жертв болезни есть 31-летняя женщина с проблемами эндокринной системы и 43-летняя женщина без серьезных заболеваний.

По данным на 7 июня в России зарегистрировано 467 673 случая COVID-19, из них вылечился 226 731 человек, а 5 859 пациентов умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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