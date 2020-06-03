Как умирали в Самарской области больные с коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:43:22+03:00

Рассказываем, как умирали больные с коронавирусом в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собрали статистику и узнали, кто умирает чаще и чем еще болеют те, у кого в свидетельстве о смерти стоит коронавирус. Статистика смертности от коронавируса

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Коронавирус в Самаре оказался более опасен для мужчин, чем для женщин. Как умирали жители Самарской области от коронавируса и чем они еще болели - разобрались, проанализировав имеющуюся статистику.

Первая смерть пациента с коронавирусом в Самарской области была зафиксирована 24 апреля. Скончался очень пожилой житель Самары - мужчине было 74 года, у него была онкология и диабет. Буквально через два дня умер 81-летний мужчина, который также лечился от пневмонии, связанной с коронавирусом, в больнице. В смерти были повинны проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Уже 28 апреля стало известно о трех новых смертях больных с коронавирусом, правда оперативный штаб терзался противоречивыми чувствами: у одного из пациентов коронавирус не подтвердился в посмертных посевах, а еще у одного - напротив, подтвердился только после смерти. Речь идет о мужчинах 63, 64 и 65 лет. Но оперштаб России все случаи в статистику засчитал, не откажемся от них и мы.

5 мая впервые стало известно о смерти молодого мужчины. Ему было всего лишь 34 года. Как пояснили медики, молодой человек страдал проблемами эндокринной системы. Как объяснили эксперты, такую формулировку часто используют для обозначения проблем с обменом веществ, ожирением.

7 мая умерли еще двое мужчин. У одного из них - 49-летнего - были проблемы с почками и эндокринной системой.

Первая женщина по официальной статистике умерла 9 мая. Ей был 81 год.

18 мая скончалась 56-летняя женщина.

Самой молодой жертвой коронавируса в Самарской области стала женщина 31 года с заболеваниями эндокринной системы.

А 3 мая случилось новое необычное событие - скончалась 43-летняя женщина у которой, по данным оперативного штаба, не было других серьезных заболеваний.

В любом случае такая статистика показывает, что есть реальная необходимость беречь себя и своих близких. На 3 июня в Самарской области зарегистрировано 2770 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU