2020-06-07T22:36:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

Дмитрий Азаров пообещал в понедельник рассказать, что будет дальше
Евгения ВАСИНА
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Пока ограничения остаютсяПока ограничения остаютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.

- Напоминаю, что режим самоизоляции действует в регионе по 8 июня включительно, - написал в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Азаров. – Про следующую неделю и какие будут послабления, расскажу завтра днем.

Напомним, последнее постановление губернатора продлевает режим повышенной готовности и некоторые ограничения в Самарской области до 8 июня. По данным на 7 июня в регионе 3114 зарегистрированных случаев коронавируса. При этом 1425 человек выздоровели, а вот 27 жителей региона, к сожалению, с вирусом справиться не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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