В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции
В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
- Напоминаю, что режим самоизоляции действует в регионе по 8 июня включительно, - написал в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Азаров. – Про следующую неделю и какие будут послабления, расскажу завтра днем.
Напомним, последнее постановление губернатора продлевает режим повышенной готовности и некоторые ограничения в Самарской области до 8 июня. По данным на 7 июня в регионе 3114 зарегистрированных случаев коронавируса. При этом 1425 человек выздоровели, а вот 27 жителей региона, к сожалению, с вирусом справиться не смогли.
ИСТОЧНИК KP.RU