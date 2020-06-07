В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

7 Июнь 2020 2020-06-07T22:36:51+03:00

Дмитрий Азаров пообещал в понедельник рассказать, что будет дальше

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В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.

- Напоминаю, что режим самоизоляции действует в регионе по 8 июня включительно, - написал в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Азаров. – Про следующую неделю и какие будут послабления, расскажу завтра днем.

Напомним, последнее постановление губернатора продлевает режим повышенной готовности и некоторые ограничения в Самарской области до 8 июня. По данным на 7 июня в регионе 3114 зарегистрированных случаев коронавируса. При этом 1425 человек выздоровели, а вот 27 жителей региона, к сожалению, с вирусом справиться не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU