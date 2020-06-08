2020-06-08T12:40:22+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса скончались еще два человека

Общее число жертв инфекции достигло 29 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 3200 заболевшихВсего в Самарской области 3200 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 8 июня, в Самарской области снова увеличилось количество погибших от коронавируса. За минувшие сутки спасти не удалось еще двоих пациентов.

– Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 29 человек. Всего в области 3200 заболевших, 1449 из них выздоровели были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 1722 человека, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Отметим, что сегодня, 8 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров расскажет о дальнейших мерах правительства по сдерживанию инфекции. До сегодняшнего дня действуют ограничительные меры: режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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